Saat 04.00'te bebek arabasını kontrol eden polis ne ile karşılaştı?
Kayseri'de bir şüpheli, kamyonetlerden çaldığı iki aküyü bebek arabasıyla taşırken gözaltına alındı.
YURT 20.12.2019, 16:48
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde araçlardan akü hırsızlığı olaylarının yaşandığı Danişmentgazi ve Osmanlı mahallelerinde gece devriyesi faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
Polis, saat 04.00 sıralarında, kamyonetlerden çaldığı iki aküyü bebek arabasıyla taşıyan Sinan G'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
16°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P