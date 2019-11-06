Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu

Türkiye'ye sokulmak istenen kaçak ilaçlara el konuldu.

Suriye'den yurda giriş yapmak için Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir otomobil x-ray taramasına sokuldu. Aracın LPG deposunu kesen görevliler, Türkiye'ye sokulmak istenen 19 bin 760 adet ilacı ele geçirdi. Ayrıca depoda bulunan 2 kilogram hurda altına el konuldu.

Başka bir şüpheli araç da durduruldu. Direksiyonunun altındaki boşluğa ve sahte ambalajlı çay paketlerinin içine gizlenmiş, Türkiye'de yeşil reçeteyle satılan 2 bin 150 adet ilaç bulundu.

Kaçak geçişlere izin verilmiyor. Esendere Gümrük Kapısı'nda ise İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir şüpheliye arandı. Sırt çantasında toplam bin 761 adet ilaç ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda DA şüpheli bir yolcunun bagajları x-ray cihazına sokuldu. Biyomedikal doku parçalama kiti olduğu düşünülen 15 kutu ilaç bulundu.

Tüm operasyonlarda ele geçirilen ilaçların toplam piyasa değeri 100 bin lira civarında. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ulusal.com.tr