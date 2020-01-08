Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler devam ediyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler 21 saat sonra yeniden başladı. Bir uçağın pistten çıkması üzeine kaptılan havalimanındaki onarım çalışmaları tamamlandı.
YURT 08.01.2020, 16:36 08.01.2020, 16:37
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.
Uçuşlara, Pegasus Havayolları'na ait bir uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkmasıyla ara verilmişti.
Saatlere bekleyen yolcular havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.
Uçuşlara ara verilen havalimanında çalışmalar tamamlandı. Uçuşlar, sabah saatlerinde yeniden başladı.
Dalaman Havalimanı'ndan kalkan uçak saat 06.30 civarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
ulusal.com.tr
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