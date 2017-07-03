Amanos Dağları'ndan doğan Sabunçayı'nın yaklaşık 15 metre yükseklikten düşmesiyle oluşan şelaleyi, hem doğa meraklıları hem de yüksek sıcaktan bunalanlar ziyaret ediyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Sabunçayı Şelalesi, doğa meraklılarını ve yüksek sıcaktan bunalanları ağırlıyor.



Amanos Dağları'ndan doğan Sabunçayı'nın yaklaşık 15 metre yükseklikten düşmesiyle oluşan Sabunçayı Şelalesi, gerek doğal güzellikleri içinde barındırması gerekse soğuk suları ile hem doğa severlerin hem de sıcaktan bunalanların tercihi haline geldi.



Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Düziçi Belediyesince yürüyüş ve seyir alanı yapılan şelaleye Osmaniye'nin yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi çevre illerden ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle çocuk ve gençler, çay üzerinde oluşan küçük göletlerde yüzerek serinlerken, ziyaretçiler de şelalede bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.



Şelaleye sık sık geldiklerini belirten Ahmet Akıcı, "Ben ve ailem Gaziantep'ten geliyoruz. Geçmiş senelerde de buraya sık sık geliyorduk. Burası çok güzel bir yer. Hem serin hem manzarası güzel." dedi.



Sabunçayı Şelalesi, 2012'de gösterime giren James Bond serilerinden "Skyfall" filminde de yer almıştı.