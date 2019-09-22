Hayalindeki dünya turunu otostopla gerçekleştirdi.
Furkan Erdem, üniversite yıllarında dünyayı gezmek istiyordu. Ama öğrencilik hali; parası buna yetmiyordu.
Evinden üniversite yerleşkesine giderken ilk kez otostop çekti. Ardından bunu yaşam tarzı haline getirdi.
Yıl başında İzmir'den uçakla Malezya'ya giden Erdem, 7 ay boyunca birçok Güneydoğu Asya ülkesini otostop yaparak gezdi.
Otostopla 9 ayda 27 ülkeyi dolaşan Furkan Erdem sadece 2 bin dolar harcadı.
Erdem'in şimdiki hedefinde Güney Amerika'yı gezmek.
ulusal.com.tr
Sadece 2 bin dolar harcayacaksınız ve dünyanın 27 ülkesini dolaşacaksınız. Kulağa sıradışı ve imkânsız gibi geliyor? Furkan Erdem bunu başardı. Nasıl mı? Yanıtı haberimizde.
Hayalindeki dünya turunu otostopla gerçekleştirdi.