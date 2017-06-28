Safranbolu ilçesinde, oyun oynarken nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonucu 7 yıl önce hayatını kaybeden 4 yaşındaki Avcı'ın babası, kapatılan soruşturmanın yeniden açılması için BİMER'e başvurdu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, evinin önünde traktör römorku üzerinde oynarken nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonucu 7 yıl önce hayatını kaybeden 4 yaşındaki Edanur Avcı'ın babası Yusuf Avcı, 2 yıl önce kapatılan soruşturmanın yeniden açılması için Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başvurdu.

Baba Yusuf Avcı, kızının mezarı başında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili açılan davanın 5 yıldır sürdüğünü ve açılan soruşturma dosyasının "takipsizlik" kararıyla kapandığını söyledi.



O dönem soruşturmayı yürüten ve kapatan askeri yetkilinin ve köyün yakınında bulunan dönemin 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kapsamında görevlerinden alındığını savunan ve bunun üzerine Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başvurarak davanın yeniden görülmesini istediğini anlatan Avcı, cumhuriyet savcılığının yeniden inceleme başlattığını ve kendisinin ifadesine başvurulduğunu anlattı.

Dosyanın yeniden açılmasını çok istediğini ve kızının katilin bulunması için her şeyi yapacağını belirten baba Avcı, "Beni savcılık çağırdı, inşallah dosya yeniden açılacak. O günün alay komutanı ve dosyaya bakan hakimin 15 Temmuz darbe olaylarını yaratan FETÖ grubundan olduğunu öğrendim. Onlar şu anda açıkta diye biliyorum. Davayı saptırdıklarını düşünerek yeniden davanın görülmesini istedim. İnşallah başaracağız. Dosyanın yeniden görülüp görülmeyeceğini bilmiyorum. Biz bu işi başaracağız. Adalete çok güveniyoruz. Olayı aydınlığa kavuşturacağıma inanıyorum." diye konuştu.

Bıkmadığını, yılmadığını ve usanmadığını ve olayın aydınlanması için uğraşlarına devam edeceğini aktaran Avcı, "Ölen kızım geri gelecek mi, gelmeyecek. Onu biliyorum. Ama en azından içim rahatlamış olacak. Suçlular cezasını inşallah bulacak." dedi.

Kızının kafa tasından çıkan merminin belli olduğunu, yapılan kriminal incelemede merminin hangi silahtan çıktığının mermi çekirdeğinin hasar görmesinden dolayı belirlenemediğini anlatan Avcı, "Ama bu mermi çekirdeği askeriyeye ait. Burası kırsal bir bölge de değil başkasında bulunma şansı sıfır." değerlendirmesinde bulundu.



Olay

Kurttepe mevkisinde, 4 Kasım 2010'da evlerinin önünde traktör römorku üzerinde oynayan 4 yaşındaki Edanur Avcı'nın başına nereden geldiği belli olmayan mermi isabet etmişti.

Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Karabük Devlet Hastanesine sevk edilen Edanur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında köyün yakınında bulunan 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığına ait 230 silah incelenmiş ancak sonuç alınamamıştı. Olayla ilgili askeri savcılık tarafından açılan soruşturma ise 2015 yılında "takipsizlik" kararıyla sonlandırılmıştı.