Safranbolu'daki otellere yoğun talep var

Konakları, hanları, çeşmeleri, köprüleri... Bozulmayan dokusu ve tarihi ile Safranbolu, yeni yıl için bir cazibe merkezi.

UNESCO Dünya Mirasi Listesi'ndeki Safranbolu, dünyada en iyi korunan 20 kent arasında.

Sokaklarında dolaşınca kendinizi "zamanda yolculuğa" çıkmış gibi hisetmenize neden olacak yapıları, turistleri kendine hayran bırakıyor.

Bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin önceliki tercihlerinden biri oldu Safranbolu. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer talepten memnun.

ulusal.com.tr

