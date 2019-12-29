Safranbolu'daki otellere yoğun talep var
Dünyada "en iyi korunan 20 kentten biri" olan Safranbolu'da yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Bölgedeki konaklar ve oteller doldu taştı. Safranbolu'nun büyüsüne kapılanlar sadece yerli turistler değil. Yabancı turistlerin de 2020 yılına girerken tercihi "müze kent" oldu.
YURT 29.12.2019, 17:25
Konakları, hanları, çeşmeleri, köprüleri... Bozulmayan dokusu ve tarihi ile Safranbolu, yeni yıl için bir cazibe merkezi.
UNESCO Dünya Mirasi Listesi'ndeki Safranbolu, dünyada en iyi korunan 20 kent arasında.
Sokaklarında dolaşınca kendinizi "zamanda yolculuğa" çıkmış gibi hisetmenize neden olacak yapıları, turistleri kendine hayran bırakıyor.
Bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin önceliki tercihlerinden biri oldu Safranbolu. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer talepten memnun.
ulusal.com.tr
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