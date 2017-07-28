Sağanak ve dolu Çanakkale'yi de vurdu. Sokaklar göle döndü, fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Bölgede ekili olan binlerce dönüm tarım arazisi de zarar gördü.

Önce rüzgar, ardından şiddetli yağmur ve dolu. Çanakkale'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.



Sağanak ve Rüzgar, Lapseki'de sahil kenarındaki ağaçları söktü. İlçe stadyumunun ise 250 kişilik tribünü yerinden koptu.



Biga ilçesinde ise Tokatkırı köyünde tarım arazileri, şiddetli dolu nedeniyle zarar gördü.



Ziirat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.



Gelibolu ilçesinde ise 3 ayrı bölgeye yıldırım düştü, Yıldırım Cımalı Köyünde yangına neden oldu.



Türk Hava Yolları'nın Lefkoşa-İstanbul seferini yapan uçağı, dolu nedeniyle kokpit camı çatladı. Çanakkele'ye acil iniş yaptı.



Sağanak ve dolu Edirne'de de etkiliydi. Bölgedeki araçlarda hasar oluştu, ekili alanlardaki tarım ürünleri zarar gördü.



Kapıkule Sınır Kapısı mevkisinde etkili olan yağış bazı otomobil ve tıraların camlarının kırılmasına neden oldu.



Sınır kapısı yolu üzerindeki ayçiçeği ve mısır tarlalarında da zarar oluştu.



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