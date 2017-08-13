İstanbullular dikkat. Hafta başından itibaren kentte, çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor

İstanbul'da aşırı nemin de etkisiyle bunaltan sıcaklar, hafta başından itibaren yerini yağışa bırakacak.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış bekleniyor. Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava olacak.



Çarşamba'dan itibaren yağışlı hava etkisini arttıracak. Gök gürültülü ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların perşembe akşama kadar süreceği belirtildi.



Kuzeybatı ve Kuzeydoğu'da da hafta boyunca yer yer sağanak geçişlerinin görülmesi bekleniyor.



Tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak.



Rüzgar, genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile İç Ege ve kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



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