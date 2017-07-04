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Sağlık görevlilerini tehdit eden kişi tutuklandı

Bitlis'te Toplum Sağlık Merkezinde görev yapan doktor ve sağlık görevlilerini tehdit eden kişi tutuklandı.

Sağlık görevlilerini tehdit eden kişi tutuklandı

Bitlis'te Toplum Sağlık Merkezinde görev yapan doktor ve sağlık görevlilerini tehdit eden kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, E.U. isimli şüphelinin 30 Haziran'da Yükseliş Mahallesi'ndeki Toplum Sağlık Merkezinde doktor ve sağlık görevlilerini tehdit ettiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"E.U'nun kullandığı aracın İstanbul'da çalıntı araç olarak arandığı tespit edilmiştir. Şüpheli E.U, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #Toplum sağlık merkezi #tehdit #bitlis #Bıçak
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