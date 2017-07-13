İzmir'de sağlık personelini silahla tehdit eden orman çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık çalışanlarına şiddetin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

İzmir'de çıkan orman yangınında görev yapan 112 Acil Servis ekibi, kendilerine silahla tehditte bulunan orman çalışanından şikayetçi oldu.



Geçtiğimiz günlerde Menderes'te çıkan orman yangınına müdahale eden S.S böbrek taşı düşürdüğünü belirterek bölgeye 112 Acil Servis ekibi istedi. S.S'nin bulunduğu Deliömerli Mahallesine giden sağlık ekipleri, hastanın bir hastaneye sevkinin olacağını kararlaştırdı. S.S bu sırada sağlık çalışanlarınada hareket etti.



Daha sonra belindeki silahı çıkarten S.S silahı, sağlık personeline doğrulttu. Sağlık personeli arabaya binerek olay yerinden ayrıldı.



112 Acil Servis ekibinde yer alan S.K, B.Ç. ve D.B, söz konusu orman çalışanından şikayetçi oldu.



Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık personeline uygulanan şiddetin para cezasına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.



Doğruyol, sağlık çalışanına uygulanan şiddetin hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini söyledi.





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