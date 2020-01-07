Sağlıklı gıdanın başkentinde portakal zamanı

Antalya’da adını sağlıklı gıdanın başkenti olarak duyuran Kumluca ilçesinde, şimdi Portakal zamanı.

Dünyanın en lezzetli portakalını yetiştiren Kumluca üreticisi, yeni hasat mevsiminde yine girdi maliyetleri, yine fiyat ve pazar sorunuyla karşı karşıya.

Türkiye'nin en yüksek portakal üretim payını elinde tutan Kumluca çiftçisinin de gündeminde üreterek kalkınma var.

Türkiye'nin gözde ürünü belli oranlarda yurt dışına gönderiliyor. Ancak Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na göre bu oran arttırılarak, ihracat hacmi büyütülmeli.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçek, tüm özellikleri ile fark yaratan Kumluca Portakalı'nın yerinin dünya pazarı olduğunu vurguladı.

HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY

KAMRA: DEVRİM DÖNMEZ

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