Sağlıklı gıdanın başkentinde portakal zamanı
Narenciye deyince Antalya, Portakal deyince Finike ve Kumluca, ülkemizin ilk akla gelen üretim merkezleri. Portakalın bereketi, bu iklimde bu topraklarda doruğa ulaşıyor. Benzersiz tadı, ayırt edici kokusuyla Kumluca bahçelerinde şimdi portakal zamanı. Dalından pazara, sorunlardan çözüme portakal üretimine dair her şey bu haberimizde…
YURT 07.01.2020, 15:50
Antalya’da adını sağlıklı gıdanın başkenti olarak duyuran Kumluca ilçesinde, şimdi Portakal zamanı.
Dünyanın en lezzetli portakalını yetiştiren Kumluca üreticisi, yeni hasat mevsiminde yine girdi maliyetleri, yine fiyat ve pazar sorunuyla karşı karşıya.
Türkiye'nin en yüksek portakal üretim payını elinde tutan Kumluca çiftçisinin de gündeminde üreterek kalkınma var.
Türkiye'nin gözde ürünü belli oranlarda yurt dışına gönderiliyor. Ancak Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na göre bu oran arttırılarak, ihracat hacmi büyütülmeli.
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçek, tüm özellikleri ile fark yaratan Kumluca Portakalı'nın yerinin dünya pazarı olduğunu vurguladı.
HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMRA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr
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