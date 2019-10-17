Sağlıkta şiddet son bulsun

İzmir’de Sağlık-İş kolunda örgütlü bir çok sendika peş peşe açıklama yaptı, meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı.

Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan asistan doktor Kadir Songür’e yapılan saldırı sonrasında İzmirli hekimler ayaklandı.

Sağlık örgütleri saldırının gerçekleştiği hastane önünde toplandı. Türk Sağlık Sen adına açıklama yapanm 2 Nolu Şube Başkanı Şenol Atıcı sağlıkta şiddeti önlemek için "sıfır toleranslı alana" işaret etti.

Memur –Sen’e bağlı Sağlık Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir yapılan saldırının "sağlık terörü" olduğunu vurguladı.

İzmir Sağlık Platformu adına açıklama İzmir Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Funda Barlık Obuz açıklama yaptı.

Eyleme katılanlar arasında saldırıya uğrayan Kadir Songür’ün annesi Doktor Nergiz Songür’de vardı. Doktor anne Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların çaydırıcı olarak cezalandırılmasını istedi.

Genel Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Doktor Alper Zobarlar da bakanlığı göreve çağırdı.

HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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