Adana'da internet üzerinden kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 1'i erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaparak hastanelik olmalarına neden olduğu iddia edilen kuaför Soner G, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı

Adana'da internet üzerinden kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 1'i erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaparak hastanelik olmalarına neden olduğu iddia edilen kuaför Soner G, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Soner G, müştekiler Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çalışan hemşire Merve Keleş (22), Z.L. (30), G.S. (33) ve alnına botoks işlemi gerçekleştirilen G.S.’nin eşi C.S. (39) ve avukatları katıldı.

İddiaların doğru olduğunu ifade eden Soner G, ''Etkin Pişmanlık Yasası''ndan faydalanmak istediğini belirtti. Soner G, yasa dışı dudak dolgusu ile botoks işlemlerini nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlattı:



''Ben 8 yaşından beri kuaförlük yaparım. Eczanede de kalfalık yaptım. Elim iğne tutmaya yatkındır. Doktor Muhittin Aktaş’a müşteri götürüp, komisyon almaktayım. Doktor Aktaş’a ait Türkiye genelinde Medikal-Estetik sayfası vardır. Ancak, sayfayı ben kullanıyorum. Bu sayfadan müştekilerle tanıştım. İş yeri dışında dudak dolgusu ve botoks yaptım. G.S. benim reklamımı yapıp müşteri bulacağını söyledi. Ücret almadan G.S.’ye dudak dolgusu, C.S.’nin alnına da botoks yaptım. Z.L’in sayesinde Merve Keleş ile tanıştık. Dudağına dolgu yaptırmak istedi. 1 seans dolgusunu yaptıktan sonra beni arayıp, ‘İndi hadi gel yine dudağımı şişirelim’ dedi. 2’nci seansta kendisinin getirdiği kalıcı dolgu maddesini enjekte etmemi istedi. Enjekte ettikten sonra artan madde ile Z.L.’nin dudak dolgusunu yaptım. Bana müşteri bulacakları için ücret almadım.”



İki gün sonra Merve Keleş ile Z.L’nin kendisine dönüş yaptığını ve dudaklarının şiştiğini söylediklerini ifade eden Soner G, "Merve Keleş'e dudağının fotoğrafını göndermesini istedim. Dudağı enfeksiyon kapmıştı. Kendisine çalıştığı hastaneye gidip tedavi olmasını istedim. Kendisi dolgu maddesini çalıştığı hastaneden aldığı için özel bir hastaneye gitti. Orada da enfeksiyon kaptığı söylendi. Z.L. de de aynı sorun vardı. O da enfeksiyon kaptırmıştı. Hastaneye gitmesini söyledim. Ücretsiz yaptırdıkları için hepsinin işine geliyordu.” dedi.



Soner G. yaptığı işten dolayı ceza alacağını bildiğini ve pişman olduğunu belirterek, ''Hayatta en büyük pişmanlığımı yaşıyorum. Keşke acı çekmeselerdi. Merve Keleş'in 50 bin lira tazminat davası açtığını öğrendim. Bu parayı kendisine ödeyeceğim. Zararlarını karşılamaya hazırım.'' dedikten sonra müştekilere dönerek, ''Arkadaşlar hepinizden özür dilerim.'' diyerek yerine oturdu.

Dudak dolgusu yüzünden aylarca hastanede tedavi gören müştekiler sanıktan şikayetçi oldu.

Mağdur hemşire Merve Keleş, sanığın kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıttığını söyledi.

Sanığın birinci dolgu için 400 lira, ikinci seanstaki kalıcı dolgu için de bin 500 lira para istediğini belirten Keleş, ''Güvendim. Hesabında ve kartvizitinde doktor yazıyordu. Z.L ile evime geldiler. Dudağıma geçici dolgu yaptı. Bir hafta sonra dolgu eridi. Kendisine 400 lira vermiştim. Kalıcı dolgu istediğimi söyledim. Yine evime geldi. 10-12 iğne ile dudağıma dolgu yaptı. Rahatsızlandım. Ağrıdan duramıyordum. Dudağımın fotoğrafını istedi. Normal olduğunu, daha geç ineceğini söyledi. Özel hastaneye gittim. Antibiyotik yazdılar. Dudağım inmeyince çalıştığım hastanede tedavi olmaya başladım.'' dedi.

Hastanede 36 gün yatarak tedavi gördüğünü ve dudağına yapılan biyopside yabancı cisim reaksiyonu yaşadığı yönünde teşhis konulduğunu ifade eden Keleş, dudağındaki maddenin dolgu maddesi olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

Keleş, dudağını kaybetme riski altında kaldığını dile getirerek, ''Yüzümü kaybetmemek için dudağımın alınmasını bile kabul ettim. Dudağım hala şişkin. Madde bilinmediği için tedavisi yok. Lastik eriterek enjekte ettiyse söylemesini istiyorum. 80 gündür acı çekiyorum.'' dedi.



Mağdur Z.L. de sanığın medikal estetik doktoru olduğunu sandığını ve dudak dolgusu için 300 liraya anlaştıklarını belirtti.

Dolgu yapıldıktan sonra ağrılara dayanamadığını belirten Z.L, ''Merve Keleş gibi benim de dudak fotoğrafımı istedi. Şişliğin ve ağrının normal olduğunu söyledi. 4 gün sonra evime gelip büyük bir iğneyi şişliğe batırdı. O dolguyu boşaltmaya çalıştı, sonra hastaneye gittim.'' diye konuştu.



Mağdurlardan C.S ve eşi G.S ise reklam karşılığında sanığa dudak dolgusu ve botoks yaptırdıklarını anlattı.

Alnına botoks yaptırdığını ifade eden C.S. ise işlemin görüntüsünün çekilerek canlı olarak izlendiğini söyledi.

Reklam karşılığında sanığın kendisine dudak dolgusu yaptığını ifade eden G.S, ''Bana dudak dolgusu yaparken bin takipçim canlı olarak bu operasyonu izledi. Bir hafta sonra ise kalıcı dolguyu yaptı. Ağrılarım oldu. Normal olduğunu belirtti. Sabah kalktığımda şişlik oldu. Ağzımı kapatamıyordum. Kendi doktoruma tedavi oldum.'' ifadelerini kullandı.

Müştekilerin şikayetlerinin ardından yeniden söz alan sanık Soner G, ''Müştekiler hemşire, emlakçı. Hadi ben suçluyum. Bunlar bu kadar bilgisiz ve cahiller mi? Benim kuaför olduğumu biliyorlardı.'' dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, geçen nisan ayı içinde kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner G'ye dudak dolgusu yaptırdıktan sonra dudakları aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner G'nin Z.L, G.S ve eşi C.S’ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan soruşturma sonunda Soner G. hakkında, ''Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet'' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.