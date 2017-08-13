Başkentte bugün yapılan ehliyet sınavına başkalarının yerine girdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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Başkentte bugün yapılan ehliyet sınavına başkalarının yerine girdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Edilinen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Sezenler Caddesi'ndeki Ankara Atatürk Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yapılan ehliyet sınavlarında görevli personel, ismi öğrenilemeyen 2 kişinin başkasının yerine sınava girdiğini tespit etti.



Durumun fark edilmesi üzerine sınav salonuna polis çağırıldı.



Olay yerine gelen polis, şüphelileri gözaltına aldı.



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