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Sahte kimlikle sınava girerken yakalandılar

Başkentte bugün yapılan ehliyet sınavına başkalarının yerine girdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Sahte kimlikle sınava girerken yakalandılar
Başkentte bugün yapılan ehliyet sınavına başkalarının yerine girdiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edilinen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Sezenler Caddesi'ndeki Ankara Atatürk Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yapılan ehliyet sınavlarında görevli personel, ismi öğrenilemeyen 2 kişinin başkasının yerine sınava girdiğini tespit etti.

Durumun fark edilmesi üzerine sınav salonuna polis çağırıldı.

Olay yerine gelen polis, şüphelileri gözaltına aldı.
 

Kaynak: AA
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