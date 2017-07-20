BURSA’da, kayıp kimliklerin üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak, bankalardan 17 kişi adına 1 milyon lira kredi çektiği iddiasıyla yargılanan Afganistan uyruklu 43 yaşındaki Murad Keyman'a verilen 45 yıl 9 ay 30 gün hapis ve 26 bin lira para cezası, İstanbul Bölge Adliyesi’nde onandı.

Bursa'da 2015 yılının haziran ayında, kayıp kimlikleri eline geçirip bunların üzerine kendisinin farklı fotoğraflarını koyan Afganistan uyruklu Murad Keyman, para çekmek için gittiği bir banka şubesinde, görevlinin kendisinden şüphelenmesi üzerine polis tarafından yakalandı. 17 kişinin kaybettiği kimlik ve sürücü belgesi ile toplam 1 milyon lira kredi çeken Keyman'ın, parayı almak için bankaya giderken, dikkat çekmemek için kimlik üzerindeki fotoğraftaki kıyafetlerden giydiği ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.



Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan davada Keyman, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Ben kimseyi dolandırmadım. Beni, aramızda husumet bulunan kardeşim yaktı. O zamanında, 'Sana öyle bir iş yapacağım ki, cezaevinden çıkmayacaksın' demişti. Söylediğini de yaptı. Suçsuz yere 1.5 yıldır hapisteyim. Beni ne olur bırakın. Serbest kalırsam size söz veriyorum tüm duruşmalara katılacağım" dedi.







Geçen mart ayında yapılan karar duruşmasına çıkan ve son sözü olarak, "Bana yurt dışı yasağı konularak, azad etmenizi istiyorum" diyen Keyman, toplam 45 yıl 9 ay 30 gün hapis, 26 bin lira da para cezasına çarptırıldı.



Sanığın kararın bozulması için avukatı aracılığıyla yaptığı itiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. Dosyayı inceleyen İstanbul BAM 22'nci Ceza Dairesi, yapılan yargılamada toplanan delillerin uygun olduğunu gerekçe göstererek sanık ve avukatının itirazının kabul edilmeyerek, istinaf başvuruların reddine oy birliği ile karar verdi.