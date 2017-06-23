Terör örgütü DHKP/C üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan kadın, Atatürk Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındı

Hakkında terör örgütü DHKP/C üyeliğinden yakalama kararı bulunan kadın, sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda çökertilen suç örgütünün, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin firari üyelerine pasaport temin ettiğini ortaya çıkardı.



Çalışmalarını sürdüren ekipler, operasyondan kısa süre önce göçmen kaçakçılığından kaydı bulunan M.Ç'nin (59), bu kişilerden aldığı İran uyruklu bir kadın adına basılmış sahte pasaportu terör örgütü DHKP/C üyeliğinden kaydı olan A.Ö'ye (47) teslim ettiğini belirledi.



Ekipler, 18 Haziran'da Atatürk Havalimanı'na gelen A.Ö'yü, sahte pasaportu verdiği kadın şüpheliyle gözaltına aldı. Kadının, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan M.C. (29) olduğu tespit edildi.



M.Ç'nin ise Katar'ın başkenti Doha'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Katar güvenlik birimleriyle irtibata geçerek zanlının gönderilmesini sağladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, M.C. ve M.Ç. tutuklandı.