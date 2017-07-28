Sakarya'da farklı fabrikalarda çalışan ve yedikleri yemeklerden zehirlenen yaklaşık 120 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sakarya'da farklı fabrikalarda çalışan ve yedikleri yemeklerden zehirlenen yaklaşık 120 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, öğle yemeğinde yemek yiyen işçiler, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuru yaptı. Bir süre sonra rahatsızlanan işçi sayısının artması üzerine, çok sayıda işçi kentteki çeşitli hastanelere zehirlenme şüphesiyle başvuruda bulundu.



Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Salih Sağlam, yaptığı açıklamada, birkaç iş yerinde zehirlenme vak'ası olduğunu belirterek, "Gelen vak'alar hafi·f ve önemli· bi·r şey yok gibi gözüküyor. Hastalar hala hastanelere başvuru yapıyor. Ama gelen hastalarda şu ana kadar ciddi bir durum söz konusu değil. Yaklaşık 4 saatte 120 civarında vak'a var. Bir şirketin yemek verdiği fabrikalardan geliyor vak'alar. Bir yemek şirketinden kaynaklandığını düşünüyoruz. 4 ya da 5 şirketten gelen hastalar." diye konuştu.



Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran işçilerden Celil Yılmaz, öğle yemeğinde pilav, kuru fasulye, çorba ve tatlı yediklerini söyledi.



Yemekten 2 saat sonra işçilerin rahatsızlanmaya başladığını belirten Yılmaz, "Önceleri bizde bir şey yoktu sonradan bizde de belirtiler başladı. Kusmaya başladım. Sonra hastaneye geldim. Yaklaşık 100 işçinin geldiğini söylediler. Herkes kendi imkanlarıyla hastaneye geldi. Hastaneye gelince serum bağladılar. Fazla etkilenmeyenleri hemen taburcu ettiler." ifadelerini kullandı.



Öte yandan söz konusu yemek şirketi hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.