Karasu sahillerine ve Sapanca Gölü'ne tatilciler yoğun ilgi gösterdi

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahillere ile Sapanca Gölü'ne gelen tatilciler nedeniyle, yoğunluk yaşandı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla cuma gününden itibaren Karasu'ya gelmeye başlayan vatandaşlar nedeniyle ilçenin girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaklaşık 53 bin nüfusu bulunan ilçenin, yaklaşık 500 bin tatilciyi ağırladığı belirtilirken, bu durum turizmcinin ve esnafın yüzünü güldürdü.

Havaların ısınmasıyla 7 kilometre "Mavi Bayrak"a sahip Karasu sahillerini dolduran vatandaşlar, denize girerek serinledi, tatilin keyfini çıkardı.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bu yıl iç turizm patlaması yaşadığını söyledi.

İlçeye yaklaşık 500 bin tatilcinin geldiğini belirten İspiroğlu, "Belediyemiz ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı cankurtaran timleri de ilçemizde sahilde denize girenlere hizmet vermektedir. Bizler belediye olarak ilçemize gelen yazlıkçılara 24 saat hizmet vermekteyiz. Büyük illere yakın olması sebebiyle Ramazan Bayramı'nda iç turizm patlaması yaşanıyor. İlçemizdeki pansiyon ve oteller tamamen doldu. İlçemize gelen yazlıkçıların da bazıları sahilde şezlongların üzerinde uyumaktadır." diye konuştu.

Tatilciler de Karasu'da olmaktan mutluluk duyduklarını ve keyif aldıklarını söyledi.



Tatilciler Sapanca Gölü sahilini doldurdu

Yeşili, doğası, gölü ile yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi olan Sapanca ilçesi de, İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda en çok tercih edilen mekanlar arasında yer aldı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere yakınlığıyla her yıl çok sayıda tatilciyi ağırlayan Sapanca, son dönemde Arap turistlerle yakaladığı cazibeyle en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor.

Yeşilin farklı tonlarını barındıran, doğasıyla gölün mavi renginin buluştuğu Sapanca, Ramazan Bayramı'nda da tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü. Kafe, restoran ve piknik alanları dolduran tatilciler, göle girerek serinledi.