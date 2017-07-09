Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Servetiye Caddesi'ndeki kauçuk fabrikasının bahçesinde bulunan lastikler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait tankerler de destek verdi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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