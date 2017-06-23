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Sakarya'da havuzda yüzenler akıma kapıldı: 5 ölü

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde aqua parkta havuzda elektrik kaçağı nedeniyle suda yüzenler akıma kapıldı. 5 kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'da havuzda yüzenler akıma kapıldı: 5 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir eğlence havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi mevkisindeki bir eğlence havuzuna serinlemek için giren Gökay Yıldırım (12), Nurullah Ünlütürk (15) ve Mert Kaliç'in (17) elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden işletme sahibi Mehmet Kaya (58) ve oğlu Kadir Kaya (30) akıma kapılanları kurtarmak için suya girdi.

İşletme sahibi ve oğlunun da akıma kapılması üzerine, çalışanlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri havuzda bulunan 5 kişiyi çıkararak yaptıkları kontrollerde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayda yaralanan ve Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Zafer Kerim'in (18) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi.

Olayın meydana geldiği işletmenin 2012 yılında "yüzme havuzu ve eğlence merkezi" ruhsatını aldığını belirten Akcan, tesisin bayram sonrasında sezon açılışı yapmak üzere hazırlıklar sürdürdüğünü kaydetti.

Akcan ayrıca cumhuriyet başsavcısının olay yerinde gerekli incelemeleri yaptığını ve detaylı raporun inceleme sonunda hazırlanacağını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Akyazı #sakarya
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