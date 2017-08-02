Kreşe giden 2,5 yaşındaki çocuğunun şiddet gördüğünü öne süren Neslihan Gökmen, elindeki ses kaydıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu

Sakarya'da, kızının gittiği kreşte şiddet gördüğünü öne süren anne, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, kentteki bir kreşe 2,5 yaşındaki kızını yollayan anne Neslihan Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun şikayetleri üzerine kreş sahiplerini arayarak bilgi aldığını söyledi.

Kızının darp edildiği iddialarının artması üzerine kurum yetkilileri ile tekrar görüştüğünü aktaran Gökmen, kurumda çalışan bir cici anne tarafından kendisine bir ses kaydı ulaştırıldığını belirtti.

Ses kaydını alarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Gökmen, konunun takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Söz konusu kurumun yetkilisi Zeynep Şahin Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır hizmet veren kreşin son bir yıldır kendileri tarafından işletildiğini anlattı.

Gökmen'in çocuğunu bir dönem kreşten aldığını daha sonra geri verdiğini dile getiren Genç, "Ücret konusunda kendisine yardım ettik. Eşinden ayrılma sürecinde olduğunu söyledi. Hiçbir şekilde yardım alamadığını söyledi. Biz de düşük fiyattan aldık." şeklinde konuştu.

Gökmen'in eşiyle nafaka davası olduğu için yüksek fatura istediğini öne süren Genç, talebi geri çevirdiğini kaydetti.

Kreşte çalışmak için başvuran bir kadını 5 gün deneme amaçlı aldıklarını aktaran Genç, bu kadın tarafından kaydedildiği iddia edilen ses kaydı ile kendilerine şantaj yapıldığını öne sürdü.

Bunun üzerine karakola giderek şikayetçi olduklarını belirten Genç, Gökmen'in, ifade için karakola çağrılması üzerine medya aracılığıyla kendilerine haksız ithamlarda bulunduğunu savundu.

Kreşte kendi çocuğunun da eğitim gördüğünü ifade eden Genç, "Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir kurum. Bakanlık yetkilileri hemen gelip kurumu gezdiler. Herhangi bir sıkıntı görmediler ve sıkıntısız şekilde rapor tutup gittiler. Olay ulusal medyada geniş yer aldı. Yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir olayın olması söz konusu bile değil." dedi.

Öte yandan Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığı ve gerekli görevlendirmenin yapıldığı bildirildi.