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Sakarya'da otomobil bariyerlere saplandı: Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da otomobil bariyerlere saplandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza Mekece Mahallesi İznik yol ayrımında meydana geldi. Emin Şirin Özen (65) yönetimindeki 11 RA 569 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Emin Şirin Özen, Nazife Şirin Özen (59) Özlem Şirin Özen (28), İnci Özen (4) ve Doğa Özen (4), itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan Nazife Şirin Özen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler; #sakarya #otomobil #trafik kazası #pamukova
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