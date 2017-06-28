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Sakarya'da patpat kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde patpatın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da patpat kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde patpatın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Barajı mevkisinden Gümüşoluk istikametine ilerleyen Halis Gündoğdu idaresindeki patpat olarak adlandırılan tarım aracı, yol kenarındaki toprak birikintisine çarparak devrildi.



Kazada, Halime Gündoğdu ve Talat Gündoğdu hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Gündoğdu ile patpatta bulunan Ziya Karadağ, Şahsanem Sarı, Ayşe Sarı, Belinay Sarı, Fatma Köselen ve Emine Karadağ, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya #patpat kazası
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