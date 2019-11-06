Sakarya'da pekmez kazanları kaynamaya başladı
Sakarya'da yaklaşan kış öncesi ateşler yakıldı, pekmez kazanları kaynamaya başladı. Yüzyıllardır süren pekmez hazırlama geleneği, kış hazırlıklarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor.
YURT 06.11.2019, 19:50
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde pekmez yapma geleneği yüzyıllardır sürüyor. Kış için erzak hazırlayan vatandaşlar, topladıkları üzümleri kurdukları kazanlarda kaynatarak pekmez yapıyor.
Akçakaya Mahallesi'nin sakinleri de yüz yıllardır atalarından öğrendikleri pekmez yapma geleneğini sürdürüyor.
Anadolu'da yoğun tüketilen pekmez, üzüm üreticilerinin meşakkatli uğraşları sonucunda hazırlanıyor. Bağlardan toplanan üzümler, önce torbalara konuluyor.
Ardından ezilen ve killi toprak eklenen üzümler, odun ateşinde 3-4 saat sürekli karıştırılarak kaynatılıyor.
Kıvama geldikten sonra bir süre bekletilen pekmez, kavanozlara dolduruluyor ve sofralardaki yerini alıyor.
ulusal.com.tr
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