Erenler ilçesinde bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu

Sakarya'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu.



İl genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Erenler ilçesindeki Modern Sanayi'de bulunan bazı iş yerlerini su bastı, yolların bir bölümü sular altında kaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, bölgede sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kent merkezi ve bazı bölgelerde yolların su altında kalması nedeniyle de bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kuvvetli yağışın yarın öğlene kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.