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Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

Söğütlü ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 4 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Küçük Söğütlü Mahallesi'nde Erkan İrem idaresindeki 54 BE 495 plakalı otomobil ile Minel Bulca'nın kullandığı 54 BB 050 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Hanife Şah ile Turgay Küçüksaraç yaralandı.

Otomobilde sıkışan İrem, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerice Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #söğütlü #4 yaralı
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