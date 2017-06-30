Emniyetten flaş açıklama
Emniyetten flaş açıklama
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Erdoğan, Trump ve Putin ile görüştü! İşte ilk açıklamalar
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
Herkesi ilgilendiren karar: Ücreti ödeyenler...
3 nokta 3 operasyon
3 nokta 3 operasyon

Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

Tarım aracının bariyere çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı

Sakarya'da trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya'da tarım aracının bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı D-140 karayolu Kuzuluk - Akyazı istikametinde seyreden Sami Kul (32) idaresindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracının römorku yola savruldu.

Kazada, Kul ile tarım aracındaki Mustafa Karatay (18), Erkan Koşdu (17), Onur Makamoğlu (17), Ahmet Durgut (19) ve Mert Demirci (17) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, tarım aracının kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Hastanede tedavi altına alınan sürücü Kul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya #pat pat kazası #Akyazı
banner863
Önceki Haber
Muş'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Sonraki Haber
Alanya'da orman yangını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.