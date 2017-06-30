Tarım aracının bariyere çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı

Sakarya'da tarım aracının bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Akyazı D-140 karayolu Kuzuluk - Akyazı istikametinde seyreden Sami Kul (32) idaresindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tarım aracının römorku yola savruldu.



Kazada, Kul ile tarım aracındaki Mustafa Karatay (18), Erkan Koşdu (17), Onur Makamoğlu (17), Ahmet Durgut (19) ve Mert Demirci (17) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, tarım aracının kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışması sonrası normale döndü.



Hastanede tedavi altına alınan sürücü Kul'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.