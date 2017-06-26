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Sakarya'daki bıçaklı kavga

Arifiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı

Sakarya'daki bıçaklı kavga

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Arifiye ilçe merkezinde önceki gün 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan iki grup arasındaki kavgaya ilişkin gözaltına alınan Hakkı ve Arif D. kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, önceki gün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Berat Can Sulak (22), Serdar Ö. (22), Sefa A. (29) ve Hasan K. (19) hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Sulak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #sakarya #bıçaklı kavga
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