Hendek ilçesinde yol kenarında ölü bulunan Remzi Akan'ın cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde işlenen cinayete ilişkin soruşturma kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yaparken gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun kenarında 5 Haziran'da cesedi bulunan Remzi Akan'ın (65) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Nihat K'nin (45) Fethiye'de olduğu istihbaratı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.



Şüphelinin Faralya Mahallesindeki Kabak Koyunda olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Koyda çadır kurarak kamp yaparken ekiplerce gözaltına alınan Nihat K, Ölüdeniz Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Hendek'e getirildi.

Jandarma ekiplerince sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulunmuştu. Olayın cinayet olasılığı üzerine açılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde cinayeti işlediği tespit edilen Nihat K, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, koyda tatil yaparken yakalanmıştı.