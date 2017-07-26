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Sakarya Hendek'te 1 ton eroin ele geçirildi

Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, Sakarya'nın Hendek ilçesinde eroin imalathanesine dönüştürülen bir tavuk çiftliğine düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi

Sakarya Hendek'te 1 ton eroin ele geçirildi
Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, Sakarya'nın Hendek ilçesinde eroin imalathanesine dönüştürülen bir tavuk çiftliğine düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi
Etiketler; #istanbul emniyet müdürlüğü #hendek #sakarya
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