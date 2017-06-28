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Sakarya Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Bilecik'in İnhisar ilçesinde arkadaşlarıyla nehir kenarında yürürken dengesini kaybedip suya düştükten sonra kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Sakarya Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

 Bilecik'in İnhisar ilçesinde 4 gün önce Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cesedi bulundu.

Ramazan Bayramı için ailesiyle geldiği Akkum Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla Sakarya Nehri kenarında yürürken dengesini kaybedip suya düştükten sonra kaybolan ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerince aranan Emre Bozdağ'ın (27) cesedine, olay yerinden 1 kilometre uzaklıktaki köprünün altında ulaşıldı.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan Bozdağ'ın cesedi, İnhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya nehri #Bilecik
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