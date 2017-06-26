İnhisar ilçesinde dün Sakarya Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde dün Sakarya Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışması devam ediyor.



Bayram tatili için ailesiyle geldiği Akkum Mahallesi'nde, dün arkadaşlarıyla nehir kenarında yürürken suya düşüp kaybolan Emre Bozdağ'ın (27) bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bursa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri seferber oldu.



Ekipler, Bozdağ'ı arama çalışmasına devam ediyor.



Çalışmaları izleyen Bozdağ'ın yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.