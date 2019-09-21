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Saklı güzellik Ilıca Şelalesi

Saklı güzellikler arasında bulunan Kastamonu Ilıca Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Maviyle yeşilin buluştuğu bölgeye ve şelaleye ilgi yoğun.

Saklı güzellik Ilıca Şelalesi

Metrelerce yükseklikten dökülen Ilıca Şelelesi ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Karadeniz'in "saklı güzellikleri" arasında bulunan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'ne ilgi yoğun.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölgeye ulaşım da oldukça kolay.

Ziyaretçiler etrafı saran ağaçlar arasında yapılan yürüyüşün ardından şelaleye ulaşıyor.

Suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuza fotoğraf tutkunları ayrı ilgi gösteriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kastamonu #Ilıca Şelalesi #karadeniz
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