Bayram dolayısıyla girişlerin ücretsiz olduğu Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu’nda tatilciler yoğunluk oluşturdu

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla girişlerin ücretsiz olması yoğunluğa neden oldu.



Çamur banyosu ve rafting gibi etkinliklerin yapılabildiği kanyon, bayram tatilinde yoğun ilgi gördü. Tatilini Fethiye ve çevresinde geçiren birçok kişi, Eşen Çayı'nın bir kolunun aktığı ve Bey Dağları'nın kaynak suyunun eklendiği Saklıkent Kanyonu'nu ziyaret etti.



Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar, kanyonun soğuk suyunda serinledi. Çamur banyosu ve rafting yapılan kanyonun girişinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Akıntının fazla olduğu yerlere konulan halat yardımıyla kanyona giren tatilciler, dar ve yüksek kayalıklar arasında ilerledi.

Macera tutkunu tatilciler ise kanyonun önündeki Karaçay Deresi'nin yanındaki alanda bungee jumping yaptı.



Tatilcilerden Belgin Bacak, daha önce de Saklıkent'e geldiğini, bayram tatili için ilçeye gelen arkadaşlarını da kanyona getirdiğini söyledi.



Bayram tatili için İstanbul'dan gelen Sevengül Çoban ise Fethiye'de yaşayan bir arkadaşının tavsiyesiyle kanyona geldiğini anlattı.



Kanyonunun çok güzel bir yapısı olduğunu ifade eden Çoban, "Hava çok sıcak ama kanyonun suyu çok serin. Gelmeyen herkese ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Girişlerin bayram dolayısıyla ücretsiz olması da çok güzel oldu. Kalabalık bir şekilde girebildik." dedi.