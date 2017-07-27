İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde geçen salı günü başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektarlık orman ve tarım arazisine zarar verdiği açıklanan yangında, alevlerin ulaştığı Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ne bağlı Karaköy ve Kabaçınar köylerinde, yaşlı, çocuk kadın ve engelliler, yurtlara yerleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise yangının gelişmesinin durdurulduğunu, soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bayırdır'da geçen salı günü öğle saatlerinde Kızılkeçili ile Ovacık Mahallesi arasında bulunan Lütuflar Mevkii'nde orman yangını çıktı. Dün kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle tekrar yayılmaya başladı. Akşam saatlerinde havadan müdahalelerin durması üzerine Manisa'nın Turgutlu ilçesi sınırını aşan alevler, ilçeye bağlı Karaköy ile Kabaçınar Mahallesi'ni tehdit etti. Kuş uçuşu, 1 kilometre kadar yaklaşan alevlerin yarattığı tehlike nedeniyle, iki mahalledeki yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar tahliye edildi, Turgutlu Kaymakamlığı'nın girişimiyle, tahliye edilenler, ilçede bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.



KÖYLÜLER DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI



Orman ekipleri, gece boyunca yangına 150 arazöz, 18 dozer ve 40 su tankeriyle müdahale etti. Güvenlik nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan köylüler de 2 mahalleyi tehdit eden yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için söndürme çalışmalarına destek verdi. Gece boyu süren çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte havalanan 8 helikopter, 4 amfibi uçağı da katıldı. Bu müdahaleler etkili oldu ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının gelişmesinin durdurulduğunu soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.



İLK BELİRLEME OT YANGININDAN



Yaklaşık 500 hektarlık orman ve tarım arazisine zarar veren yangının ilk belirlemelere göre, kuru otların temizlik için yakıldığı sırada çıktığı saptandı. Bu konuda resmi açıklamanın jandarmanın araştırmalarından sonra yapılacağı ifade edildi.