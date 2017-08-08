Salihli'de uyuşturucu operasyonu
Salihli'de uyuşturucu operasyonu
FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davası sürüyor
FETÖ'nün Doğan Medya Center'ı işgal davası sürüyor
Flaş Arda Turan ve Milli Takım kararı
Flaş Arda Turan ve Milli Takım kararı
TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı
TEM'de bariyerlere çarpan TIR, yolu trafiğe kapattı

Salihli'de uyuşturucu operasyonu

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Salihli'de uyuşturucu operasyonu

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ç.P., M.C.S., S.T. ve C.T., ve Ö.S.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 42 uyuşturucu hap, 73 gram esrar ve 30 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.T., C.T. ve Ö.S. sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanırken, Ç.P. ile M.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

YOLCU OTOBÜSÜNDE ESRAR BULUNDU

İzmir-Ankara Karayolu Bölge Trafik İstasyonu önünde yol denetimi de yapan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları bir otobüste arama yaptı. Yapılan aramada E.A. isimli yolcunun bavulunda 1 kilo 115 gram esrar, kuru sıkıdan bozma 1 tabanca ve tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #salihli #Manisa #uyuşturucu #operasyonu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ayağını kıran İskoç kadını AKUT kurtardı
Sonraki Haber
Kulak çubuğu yuva yıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.