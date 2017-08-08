MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Ç.P., M.C.S., S.T. ve C.T., ve Ö.S.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 42 uyuşturucu hap, 73 gram esrar ve 30 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



S.T., C.T. ve Ö.S. sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklanırken, Ç.P. ile M.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



YOLCU OTOBÜSÜNDE ESRAR BULUNDU



İzmir-Ankara Karayolu Bölge Trafik İstasyonu önünde yol denetimi de yapan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurdukları bir otobüste arama yaptı. Yapılan aramada E.A. isimli yolcunun bavulunda 1 kilo 115 gram esrar, kuru sıkıdan bozma 1 tabanca ve tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.