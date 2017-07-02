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Saman altında kaçak sigara sevkiyatı

 Aksaray'da saman yüklü tırda yapılan aramada, 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Saman altında kaçak sigara sevkiyatı

 Aksaray'da saman yüklü tırda yapılan aramada, 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karayolları 38. Şube Şefliği önündeki uygulama noktasında, şüphe üzerine M.D. (37) yönetimindeki 47 KZ 552 plakalı saman yüklü tırı durdurdu.

Yapılan aramada tırın dorsesindeki saman çuvallarının altına gizlenmiş 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sürücü ve M.D. ve yanında bulunan Ş.D. (28) gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tır #saman #Kaçak Sigara #Aksaray #50 bin paket
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