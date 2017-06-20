Adana'da saman yüklü kamyonda 109 kilogram esrar ele geçirildi

Adana'da saman yüklü kamyonda yapılan aramada 109 kilogram esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.



Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park alanında uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları 33 VPH 83 plakalı saman yüklü kamyonda arama yaptı.



Narkotik köpeği "Kanas"ın da katıldığı aramalarda ekipler, samanların arasına gizlenmiş 109 kilogram esrar ele geçirdi.



Kamyon sürücüsü A.T. (39) ve araçtaki S.Ş. (28) gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

