Kurban Bayramı yaklaştı. Vatandaş pazarda kurban bakıyor. Ancak öyle bir kurbanlık var ki, gözler hep onun üstünde.

Mersin'de hayvancılık yapan Ümit Değer deyim yerindeyse onu el üstünde büyüttü. 1,5 tonluk bu damızlık sığırın adı Şampiyon. Bedeli de tam 35 bin lira.36 yaşındaki Ümit Değer, iki yıldır damızlık sığırı Şampiyon'u el bebek gül bebek büyütüyor.96 yavrusu olan Sementa cinsi damızlık sığırı Şampiyon, günde 33 kilogram yem tüketiyor.Nam-ı diğer Şampiyon, Akdeniz'in en büyük sığırı ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ikinci sığırı olarak biliniyor.Artık kantarlara bile sığmayan 1,5 tonluk Şampiyon, kurban bayramı için satışa çıkarıldı.Pazarlığı 35 bin TL'den başlatan Ümit Değer, Şampiyon'u ucuza vermemek için alıcılarla sıkı pazarlıklara girişiyor.Şampiyon ile oyunlar oynayan, gezintiye çıkaran Değer ailesi; Şampiyon'u aileden biri olarak görüyor.Şampiyon'dan ayrılacakları için üzgün olduklarını belirten Değer ailesinin gelecek yıl hedefleri 2 tonluk bir şampiyon daha yetiştirmek.