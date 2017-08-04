Trabzon'da gerçekleşen 2016 Okul Sporları Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli güreşçi Nur Çınar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı hedefliyor.

Trabzon'da geçen yıl düzenlenen Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2016) 51 kiloda şampiyon olan Mersinli milli güreşçi Nur Çınar, 2020 Tokyo Olimpiyatları hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.



Nur Çınar, Anamur'da düzenlenen Kültür ve Muz Festivali'nde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ile bir araya geldi.



Kocamaz, başarılarından dolayı Nur'u tebrik ederek, "Anamurlu olması, Mersinli olması bizim için gurur vesilesi. Kendi yaş grubunda dünya şampiyonu olması küçümsenecek başarı değil. İnşallah Mersin'den yeni bayan güreşçilerimiz çıkar." diye konuştu.



Milli güreşçi Nur, 14 yaşında beden eğitimi öğretmeni olan ağabeyinin teşvikiyle güreşe başladığını ve her yıl milli takıma seçildiğini söyledi.



Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük ve Gymnasiade 2016'da da şampiyonluk yaşadığını anlatan Nur, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nı çok istiyorum. O olmazsa 2024, yapana kadar durmayacağım." diye konuştu.



Nur, "Üniversiteyi bitirdikten sonra Anamur'da bir kulüp açmayı düşünüyorum. Bayan güreşinin ilerlemesini, kız çocuklarını spora yönlendirmeyi istiyorum.



Güreşçilerin en büyük eksiği sponsor. Destek verilirse daha iyi yerlere geleceğimize eminim. Bu konuda büyüklerimizden destek istiyoruz." diye sözlerine ekledi.





Öte yandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, Nur Çınar'a altın hediye etti.