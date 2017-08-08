Samsun Çarşamba Havalimanı pist bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlara kapatılarak bakıma alındı.
Daha önce çeşitli nedenlerle tadilatı iki kez ertelenen Çarşamba Havalimanı, dün saat saat 00:03 itibarıyla bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Samsun'da havayolu ile gelecek yolcular ise Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını tercih edebilecek.
Yetkililer, havalimanının pistte oluşan çatlaklar sebebiyle bakıma alındığını kaydetti.
Samsun Çarşamba Havalimanı pist bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlara kapatılarak bakıma alındı.
Samsun Çarşamba Havalimanı pist bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlara kapatılarak bakıma alındı.
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