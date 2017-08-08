Samsun Çarşamba Havalimanı pist bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlara kapatılarak bakıma alındı.

Samsun Çarşamba Havalimanı pist bakım çalışmaları nedeniyle 3 ay süreyle uçuşlara kapatılarak bakıma alındı.



Daha önce çeşitli nedenlerle tadilatı iki kez ertelenen Çarşamba Havalimanı, dün saat saat 00:03 itibarıyla bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Samsun'da havayolu ile gelecek yolcular ise Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını tercih edebilecek.



Yetkililer, havalimanının pistte oluşan çatlaklar sebebiyle bakıma alındığını kaydetti.

