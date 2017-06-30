Çarşamba ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde baraj gölüne giren çocuk boğuldu.



Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Gökçe Çakmak Barajı'na giden Serhat Aydoğdu (16), yüzdüğü baraj gölünde bir süre sonra gözden kayboldu.



Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen deniz polisi dalgıçları tarafından yapılan aramada, Aydoğdu'nun cansız bedenine baraj gölünün 30 metre derinliğinde ulaşıldı.



Sudan çıkarılan Serhat Aydoğdu'nun cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.