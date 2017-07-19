Samsun'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğunun belirlenmesi üzerine el konulan piton ve boa yılanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

Samsun'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğunun belirlenmesi üzerine el konulan piton ve boa yılanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerinin, Samsun’da bir vatandaşın evinde ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen piton ve boa yılanı ele geçirdiğini anımsatarak, hayvanların Türkiye'nin en kapsamlı ve donanımlı hayvanat bahçesine sahip Gaziantep'e gönderildiğini söyledi.







Sürüngen Evi'nde bulunan yeni barınaklarına yerleştirilen yılanların, halkın ziyaretine açıldığını anlatan Özsöyler, bu hayvanların Türkiye'nin 1996'da taraf olduğu, nesli tehlike altındaki yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını ve gelecek nesillere aktarımını sağlamayı hedefleyen CITES Sözleşmesi’ne tabi olduğunu ve ticaretlerinin de belirli esaslara bağlı bulunduğunu kaydetti.







Özsöyler, zehirsiz piton ve boa yılanlarının doğada fare, küçük kuşlar ve memelilerle beslendiğini dile getirerek, Sürüngen Evi'nde de bu hayvanlara doğadaki gibi bir ortam hazırladıklarını ve beslenmelerini buna göre ayarladıklarını bildirdi.



Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 40'a yakın yılan bulunduğunu ifade eden Özsöyler, herkesi Gaziantep'e, hayvanat bahçesini gezmeye davet etti.