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Samsun'da denizde mayın tetikleyicisi bulundu

Alaçam ilçesi sahilinde bulunan mayın tetikleyicisi, fünye ile patlatıldı

Samsun'da denizde mayın tetikleyicisi bulundu

 Samsun'un Alaçam ilçesi sahilinde mayın tetikleyicisi bulundu.
Toplu Limanı'ndaki balıkçıların sahilde bir cisim görmeleri üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına haber verildi.

Bölgeye gelen Alaçam Jandarma Komutanlığı ekipleri, cismin eski bir mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyince İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerinden destek istendi.

Bomba imha ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra mayın tetikleyicisini fünye ile patlattı.
Olayla ilgili soruşturması başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mayın tetikleyicisi #Alaçam Jandarma Komutanlığı #alaçam
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