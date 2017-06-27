Çarşamba ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren bir kişi boğuldu.



Hürriyet Mahallesi sahilinde serinlemek için yakınlarıyla birlikte denize giren Bayram Esin (66), dalgalara kapıldı.



Bir süre sonra vatandaşların bulduğu Esin, kıyıya çıkarıldı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans helikopter geldi.



Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Esin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.