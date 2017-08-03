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Birçok kişi tutuklandı

Samsun'da Kuran kursu hocası, kız öğrencileri tacizden tutuklandı

Samsun’un Alaçam İlçesi’nde 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen Kuran Kursu hocası H.A. tutuklandı.

Samsun'da Kuran kursu hocası, kız öğrencileri tacizden tutuklandı

Olay Samsun’un Alaçam İçesi’nde meydana geldi. Bu yıl Kuran Kursu'na gitmek istemeyen 5 kız öğrencinin aileleri durumdan şüphelendi.

Ailelerin sıkıştırdığı 5 kız öğrenci, kursta hoca H.A.’nın kendilerini elle taciz ettiğini iddia etti. Aileler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan H.A., sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafındantutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kuran kurs #samsun
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