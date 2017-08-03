Olay Samsun’un Alaçam İçesi’nde meydana geldi. Bu yıl Kuran Kursu'na gitmek istemeyen 5 kız öğrencinin aileleri durumdan şüphelendi.
Ailelerin sıkıştırdığı 5 kız öğrenci, kursta hoca H.A.’nın kendilerini elle taciz ettiğini iddia etti. Aileler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip durumu anlatarak şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan H.A., sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafındantutuklandı.
Samsun’un Alaçam İlçesi’nde 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen Kuran Kursu hocası H.A. tutuklandı.
Olay Samsun’un Alaçam İçesi’nde meydana geldi. Bu yıl Kuran Kursu'na gitmek istemeyen 5 kız öğrencinin aileleri durumdan şüphelendi.
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