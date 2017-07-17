Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
Bir ilki gerçekleştirdi! Ders çıkarılacak bir ‘deha’ hikâyesi
FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi
FETÖ sanıklarına tek tip elbise için harekete geçildi
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
Lunaparkta eğlence treni devrildi
Lunaparkta eğlence treni devrildi

Samsun'da sanayi sitesinde patlama!

Samsun'da sanayi sitesinde bir oto tamir atölyesinde henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye araçları, ambulanslar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da sanayi sitesinde patlama!

Samsun'un Canik ilçesinde sanayi sitesinde bir iş yerinde patlama sonrası yangın çıktı. Yangın nedeniyle Samsun-Ankara çevre yolu ulaşıma kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gülsan Sanayi Sitesi'nde dondurma imalathanesi olduğu belirtilen iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonrası alevler iş yeri ile çevrede bulunan oto tamirhanelerini sardı. Patlamanın etkisi ile çevredeki binaların camları da kırıldı.



Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralıların bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Patlamanın Samsun- Ankara çevre yolunun Canik bölgesindeki viyadük altında meydana gelmesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, içeriden yeni patlama seslerinin geldiği duyuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #patlama #samsun
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
MGK'da gündem OHAL
Sonraki Haber
Kuraklık en çok arıcıları vurdu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.