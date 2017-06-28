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Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

Havza ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5'i ağır 8 kişi yaralandı

Samsun'da trafik kazası: 8 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i ağır 8 kişi yaralandı.

Havza-Vezirköprü karayolunun Güvenbeli mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltın eridiği yolda karşı şeride geçen Hamza Bıyıklı idaresindeki 55 H 6757 plakalı otomobil, Hüseyin Akar'ın (35) kullandığı 16 CFT 84 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Akar ve Bıyıklı ile İrfan Bıyıklı (77), Oğuzhan Alnıdelik (13), Murat (30), Şevval Satı (10), Osman Reşit (6) ve Hatice Akar (4) yaralandı.

Ekiplerce Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hamza ve İrfan Bıyıklı ile Murat, Osman Reşit ve Hatice Akar Samsun'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #samsun #havza #eriyen asfalt
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