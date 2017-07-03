İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 196 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 196 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Yabancılar Çarşısı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen S.Y'yi (26) takibe aldı.



Ekipler, S.Y'yi iş yerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 196 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.